Aradori dalla Virtus alla Fortitudo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - La notizia in città era nell'aria da giorni, nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Pietro Aradori, ala della nazionale, passa dalla Virtus, di cui nell'ultima stagione è stato capitano, alla Fortitudo Bologna.

L'ingaggio di Aradori rafforza il roster della 'Effe', appena tornata in serie A, e mette ancora più pepe all'accesissimo derby di Bologna che ritorna in serie A dopo dieci anni.

L'appuntamento con la sfida fra le due squadre di Bologna è in programma il giorno di Natale.