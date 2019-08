Scontro con moto, omicidio stradale

(ANSA) - PIACENZA, 10 AGO - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Piacenza per omicidio stradale e ora si trova in carcere. Era alla guida del furgone contro il quale ieri pomeriggio, sulla provinciale fra Borgonovo e Castelsangiovanni, si è schiantato un motociclista di 36 anni che questa notte è morto all'ospedale Maggiore di Parma dove era stato trasportato in volo d'urgenza con l'eliambulanza. Il 45enne ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per l'analisi del sangue alla ricerca di tracce di alcol o sostanze stupefacenti.