Affidi illeciti, proseguono le minacce

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Dopo l'inchiesta 'Angeli e demoni' proseguono le minacce ai dipendenti dell'Unione dei Comuni Val d'Enza. Il clima di tensione riguarda anche uffici che non sono coinvolti con il servizio sociale. Per questo motivo i sindaci dei Comuni hanno deciso di trascorrere, alternandosi, un giorno alla settimana nella sede dell'Unione di Barco di Bibbiano (Reggiano) "Da lunedì ci alterneremo - ha detto la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni - per garantire la presenza costante e, a turno, riceveremo i cittadini che prendono appuntamento, anziché nel Comune di appartenenza di ognuno, presso la sede dell'Unione. Una scelta presa anche per dimostrare vicinanza ai dipendenti". Intanto è tornata in libertà una ex dipendente, responsabile dei servizi sociali, arrestata nell'ambito dell'inchiesta. Si trovava ai domiciliari, ma dalle settimane scorse è andata in pensione: un fatto che, secondo il gip di Reggio Emilia, ha fatto cadere l'esigenza della misura cautelare e, per questo motivo, è tornata in libertà.