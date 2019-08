Maxi incendio in un magazzino a Faenza FOTO E VIDEO

Ci sono "tonnellate di materiale in fiamme", anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dall'una della notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme "un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d'auto". Lo dice all'ANSA il sindaco faentino, Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul posto: "Si prospettano tempi di spegnimento molto lunghi", "operazioni difficili".

Per spegnere il maxi incendio i vigili del fuoco stanno pensando a "un'onda d'urto d'acqua", aggiunge il sindaco. Una soluzione, spiega, dettata dall'impossibilità di entrare nel capannone per via del "collasso" della struttura, tetto e pareti, e del materiale in fiamme stoccato all'interno. "Da fuori - dice Malpezzi - l'efficacia di spegnimento è limitata" e dunque si sta valutando di "buttare dentro contemporaneamente grandi quantità di acqua e materiale schiumogeno". Per questo "stiamo facendo affluire sul posto autocisterne dall'aeroporto di Forlì e da altre zone della Romagna, per avere in dotazione in pochi minuti tutta l'acqua che ci serve".

Il sindaco rinnova l'invito ai cittadini, per precauzione, a circolare il meno possibile e soprattutto a non stazionare a meno di 500 metri dal rogo. Diversi i curiosi che sono stati già fatti allontanare. Il maxi-incendio si è sprigionato per cause ancora al vaglio intorno all'una di notte nel magazzino della logistica 'Lotras' di via Deruta a Faenza, in provincia di Ravenna.

Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sette squadre di vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai tecnici Arpae. Intervenuti carabinieri e polizia che hanno chiuso la strada per agevolare le operazioni.

"L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino", scrive su Facebook il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che chiede ai concittadini di uscire solo se strettamente necessario, di non avvicinarsi in alcun modo alla zona dell'incendio e di chiudere bene porte e finestre. A causa del rogo la linea ferroviaria Faenza-Ravenna-Lavezzola era stata inizialmente interrotta e sostituita da autobus alternativi. Poi è stata ripristinata.

Anche il Comune di Ravenna in allerta. "Nell'eventualità che nelle prossime ore il vento possa trasportare i fumi verso il Ravennate si raccomanda di limitare attività all'aperto e di chiudere le finestre delle abitazioni", spiega l'amministrazione in una nota. "Si presume che le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco dureranno ancora per diverse ore. L'area è presidiata da Arpae e Protezione civile".