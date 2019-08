Anziano molesta ragazzine, arrestato

Qualche giorno fa aveva tentato di baciare una dodicenne con la forza, strattonandola per un braccio, ai giardini pubblici di Reggio Emilia. Ieri l'anziano di 87 anni ha adescato e molestato altre due minorenni, nello stesso parco. Per queste ragioni, con le accuse di adescamento di minori e violenza sessuale, il pensionato è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia.

I due episodi sono avvenuti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Il primo lunedì, quando l'uomo aveva molestato una bambina cercando di baciarla. Per questo era stato denunciato; ma non è stato sufficiente: mercoledì il nuovo assalto. L'anziano ha rivolto le sue attenzioni a due ragazzine e per questo è finito in manette.