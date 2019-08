Ok a progetto definitivo 'Museo Fellini'

Ad Hollywood lo chiamerebbero 'Fellini Experience', un luogo dove sperimentare ciò che fu l'opera del Maestro del cinema in tutte le sue forme e dimensioni. E' questa l'inclinazione del progetto che la Giunta comunale di Rimini ha approvato in via definitiva, il primo di quattro stralci previsti per la realizzazione del 'Museo Fellini', che - se si rispetteranno i tempi - sarà aperto nel 2020. Non avrà un solo luogo espositivo, ma tutto il centro storico sarà coinvolto in una ristrutturazione culturale più ampia.

Tre gli assi portanti: Castel Sismondo, la rocca del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi; Palazzo Valloni, un edificio di origine Settecentesca recentemente restaurato, dove a piano terra c'è il cinema Fulgor caro al registra riminese e 'Piazza dei Sogni', con un percorso di installazioni e scenografie felliniane e la creazione di aree a verde, arene per spettacoli all'aperto.