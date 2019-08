Polo Montecatone, 1400 assistiti in 2018

(ANSA) - BOLOGNA, 6 AGO - Sono state 1400 lo scorso anno le persone assistite dal Montecatone Rehabilitation Institute (Mri) di Imola (Bologna), sia in ricovero ordinario sia in day hospital, per oltre la metà (65%) provenienti da fuori regione.

È quanto emerge dal bilancio di missione 2018 del polo riabilitativo che in Italia è punto di riferimento per pazienti con lesione midollare o cerebrolesione acquisita.

Il day hospital ha accolto in tutto 776 pazienti, mentre i ricoveri in degenza ordinaria sono stati 673. Il 60% dei pazienti ricoverati per lesione midollare era di origine traumatica (incidenti stradali, tuffi, cadute), il restante 40% distribuito in oncologico, degenerativo o vascolare.

I 150 posti letto accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, spiega il Mri, fanno dell'Unità Spinale di Montecatone, con 88 unità, "la più grande in Italia anche per volumi e complessità di casi trattati".