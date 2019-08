Aeroporti: luglio da record al Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 6 AGO - Il luglio appena trascorso è stato il mese con più passeggeri nella storia dell'Aeroporto Marconi di Bologna: per la prima volta è stato superato il 'muro' dei 900 mila passeggeri mensili. Sono stati infatti 917.800, con una crescita dell'8,7% sullo stesso mese del 2018.

In particolare, i passeggeri su voli internazionali hanno raggiunto quota 730 mila (esattamente 731.629) con una crescita sul 2018 dell'11,1%, mentre quelli su voli nazionali sono stati oltre 180 mila (186.171), sostanzialmente invariati su luglio 2018.

Il giorno più trafficato è stato lunedì 15, con 33 mila passeggeri tra arrivi e partenze.

Nei primi sette mesi del 2019 i passeggeri complessivi del Marconi sono stati cinque milioni e 360 mila (5.360.724), per una crescita annua del 10,1%.