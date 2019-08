Rugby: Violi, un altro forfait Mondiale

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Dopo Tommaso Castello, un altro azzurro è costretto a rinunciare ai Mondiali di rugby di Giappone 2019. Si tratta del mediano di mischia delle Zebre Marcello Violi. La Fir fa infatti sapere con una nota che il 25enne azzurro "non recupererà in tempo utile dalla recidiva all'infortunio alla spalla dello scorso aprile e, di comune accordo con il ct Conor O'Shea, ha deciso di non forzare per anticipare i tempi di rientro in campo". Tutto ciò significa per lui non andare in terra nipponica e saltare quello che sarebbe stato il suo secondo Mondiale (ad Inghilterra 2015 era tra i convocati ma non venne mai impiegato dall'allora ct Jacques Brunel). "Ho parlato a lungo con O'Shea - fa sapere Violi - e, per quanto non sia una scelta facile da accettare, so di non poter garantire la mia disponibilità e il mio miglior rugby all'Italia. M aavendo fatto parte della squadra nel 2015 senza però mai scendere in campo, dover rinunciare anche a questa edizione dei Mondiali non è semplice da accettare".