Anziano uccide la moglie nel Ravennate, poi tenta suicidio

Un uomo di 87 anni, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, attorno alle 7.30 ha colpito a morte a moglie di 79 anni nella loro abitazione alle porte di Faenza, nel Ravennate, forse utilizzando un martello. La donna è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena ma per lei non c'è stato nulla da fare. È stata la figlia a dare l'allarme e a impedire all'uomo di compiere gesti autolesionisti che le aveva annunciato via sms. L'anziano è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato e sarà accusato di omicidio.