Mattarella,emozione udire Muti al Galli

(ANSA) - RIMINI, 3 AGO - "E' una grande emozione essere stasera in questo meraviglioso teatro restaurato e riaperto ad ascoltare un maestro come Riccardo Muti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato il pubblico seduto in sala al Teatro 'Galli' di Rimini, in occasione dell'apertura della 70/a edizione della 'Sagra Musicale Malatestiana' che vede il Maestro Riccardo Muti, dirigere l'orchestra giovanile 'Cherubini' ne 'Le Nozze di Figaro' di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il Teatro 'Galli' è stato riaperto e re-inaugurato lo scorso 28 ottobre dopo oltre 75 anni dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che devastarono grossa parte della struttura ideata e progettata dall'architetto Luigi Poletti e aperto originariamente nel 1857.

Il Presidente della Repubblica sarebbe dovuto essere ospite al 'Galli', il 10 dicembre scorso, per assistere al 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi, diretto da Valery Gergiev. Visita annullata in segno di rispetto per le vittime della strage di Corinaldo.