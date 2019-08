F2: Schumacher jr.alla prima vittoria

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Uno Schumacher torna a vincere sul circuito dell'Hungaroring: 15 anni dopo il successo del padre Michael in F1, è storica la vittoria del figlio Mick nel Gp d'Ungheria di Formula 2. Per Schumi jr. il gradino piu' alto del podio e' una prima assoluta in questa categoria: il primogenito del sette volte campione del mondo di F1, dopo aver chiuso gara-1 ottavo, ha condotto in testa dall'inizio alla fine gara-2, dove era partito dalla pole. Mick Schumacher jr,allievo della Ferrari Driver Academy, ha preceduto Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. "E' stata una gara fantastica. Nobu (Matsushita, ndr) mi ha fatto divertire, non è stato facile. Il il mio cuore batteva forte ma ho sempre avuto tutto sotto controllo", ha commentato a fine gara un emozionatissimo Mick Schumacher.