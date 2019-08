Accoltellato per una lite di condominio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 4 AGO - Accoltellato per questioni di vicinato, per continue liti di condominio. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni per tentato omicidio che ha aggredito alle spalle un 34enne, che si è salvato solo perché è riuscito a reagire. E' successo a Fabbrico, nel Reggiano.

Le liti fra l'uomo, di origine marocchina e la sua vicina di casa andavano avanti da tempo e coinvolgevano anche il fratello di lei, poi vittima dell'aggressione, con insulti e minacce continue. L'ultimo episodio alla base dell'arresto è avvenuto circa un mese fa. Quando l'uomo è andato a controllare la posta della sorella, che si trovava all'estero, il vicino lo ha aggredito con un coltello: cinque fendenti dirette alle parti vitali. Da questi fatti è scattata l'ordinanza di arresto.