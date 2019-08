Petizione per mantenere Dante a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 3 AGO - Dalle 14.38 del 2 agosto è formalmente attiva la petizione online lanciata dalla lista civica 'Per Ravenna' per chiedere al sindaco della città romagnola Michele de Pascale che 'le ossa di Dante non si muovano da Ravenna, dove Fiorenza l'ha gittato'. Secondo il primo firmatario, il segretario di Lista per Ravenna Nicola Grandi, alle 11 del 3 agosto la petizione aveva raccolto 238 firme.

L'iniziativa giunge sull'onda di ipotesi formulate nei giorni scorsi su un possibile viaggio dei resti del Sommo Poeta, che riposano a Ravenna, fin nella sua città natale, Firenze, nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte che cadranno nel 2021. E addirittura di possibili trattative in corso per spostare i resti nel capoluogo toscano.