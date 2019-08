Gp Ungheria: libere 3, Hamilton vola

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - E' la Mercedes di Lewis Hamilton (1'16''084) la vettura più veloce nelle terza libere del Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. L'auto del campione del mondo precede di un soffio la Red Bull di Max Verstappen (+16 millesimi) e la Ferrari di Sebastian Vettel (+82 millesimi).

Quarto e quinto tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas (+271) e la l'altra Rossa di Charles Leclerc (+308). Seguono, nei migliori dieci, la Red Bull di Pierre Gasly, la McLaren di Lando Norris, l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, la McLaren di Carlos Sainze e la Haas di Kevin Magnussen.

Le prove libere si sono disputate si pista asciutta, ma sono cominciate con 10' di ritardo, e accorciate a 50', perchè nella precedente gara della Formula 2 una monoposto ha lasciato molto olio in pista per la rottura del motore, costringendo gli organizzatori a intervenire.