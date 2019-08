F1: Binotto "Bilancio finora negativo"

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - "Fermarsi e ricaricare le batterie per la seconda parte, che sarà lunga, è una buona cosa. Abbiamo ancora dei risultati da raccogliere. Sulla prestazione sicuramente non abbiamo raggiunto gli obiettivi che speravamo, è inutile nascondersi". Così il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, a Sky dopo le qualifiche del Gp d'Ungheria che ha visto Leclerc e Vettel in posizione di rincalzo (4/o e 5/o).

"Lottare per la pole position oggi era utopistico - spiega - Penso che alcuni progressi li abbiamo fatti, quindi non è una totale delusione la qualifica di oggi. È chiaro che quarto e quinto non è dove volevamo essere, però non è nemmeno un dramma.

Credo che in queste ultime gare siamo nel complesso migliorati - aggiunge Binotto - I piloti sono più contenti, la macchina è cresciuta. L'affidabilità è un'altra nota negativa di questo inizio stagione, e ci devono far riflettere su come migliorare il nostro approccio. Sono sicuro che coglieremo l'occasione per migliorarci.