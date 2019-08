Maltratta e violenta moglie, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - Arresto, da parte dei Carabinieri i Fontanellato, nel Parmense, per un cittadino albanese di 35 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e atti persecutori. I fatti risalgono al periodo compreso tra lo scorso maggio e lo scorso luglio quando l'uomo ha scoperto una serie di messaggi fra la moglie e un uomo che lui ha accusato di essere l'amante: da qui una serie di atti di ritorsione e minacce nei confronti del presunto amante, costretto per paura a lasciare l'Italia e minacce, maltrattamenti, violenze psicologiche e sessuali nei confronti della donna.

A far intervenire i Carabinieri un'amica della moglie del 35enne con cui la vittima si è confidata. Appreso degli episodi di violenza, i militari - coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma - hanno avviato le indagini, raccogliendo elementi probatori: la vittima, concluso il colloquio con il pubblico ministero, è stata immediatamente collocata in una struttura protetta.