F1: Binotto, bilancio finora negativo

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - "Il bilancio finora è negativo per quello che erano le nostre aspettative dopo i test invernali. Abbiamo iniziato un percorso di miglioramento e di sviluppo della SF90 che ha portato progressi. Il nostro impegno continua per trovare i punti deboli e indirizzarli allo sviluppo per il prossimo anno". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto. "Il nodo dell'affidabilità - uno dei punti dolenti su cui si è soffermato - ce lo poniamo ogni giorno. Le difficoltà avute non le abbiamo mai riscontrate prima e nelle analisi di Maranello hanno portato a nuovi elementi. Bisogna risolvere il problema specifico per fare in modo che non capiti più". Sul fronte piloti, in vista del 2020 non annuncia cambiamenti: "Vettel sarà con noi nel 2020, non c'è alcun dubbio, e Leclerc ha un talento incredibile - afferma -. Seb arriva da una buonissima gara in Germania, deve trovare continuità specie in qualifica e evitare gli errori come quello di Silverstone. Ma in gara è veloce".