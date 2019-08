Salvini, Borgononzoni a presidenza E-R

(ANSA) - MILANO MARITTIMA (RAVENNA), 1 AGO - "Mi piacerebbe molto che fosse Lucia Borgonzoni la prossima governatrice dell'Emilia Romagna". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa a Milano Marittima annunciando il nome della Lega per la presidenza della Regione.

Salvini è al mare in riviera dove, domani sera, comincia la festa della Lega Romagna a Cervia. Il vicepremier interverrà sabato sera.