Cade in moto, morto 14enne a Cesena

(ANSA) - CESENA, 1 AGO - Un ragazzino di 14 anni è morto a Cesena in un incidente stradale. E' successo alle 17.30 a Sant'Egidio sulla Cervese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovanissimo era in sella a una moto da enduro insieme ad altri amici anche loro in moto. Si stavano dirigendo verso Cesena. La vittima (che abitava nella periferia cesenate) procedeva affiancato a un amico e pare che le moto si siano toccate. Il 14enne è caduto battendo la testa contro un palo della segnaletica stradale; gli addetti del 118 hanno provato a rianimarlo per quasi un'ora, ma non c'è stato nulla da fare.

Praticamente illeso l'amico. E' intervenuta la polizia locale che ha chiuso la strada a lungo.