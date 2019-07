'Sere nere' in Appennino bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 31 LUG - Cinema, letteratura e musica nell'Appennino bolognese a Monteacuto delle Alpi, Vidiciatico e Borgo Pianello dal 3 all'11 agosto: è 'Sere nere', promosso dall'associazione Atlante in collaborazione con la Cineteca. Per il cinema, dal 3 agosto sarà ospite il regista-sceneggiatore Francesco Bruni, del quale saranno proiettati 'Tutto quello che vuoi', poi 'Scialla', 'Noi 4' e 'Tocco d'artista' della serie tv 'Il commissario Montalbano'. Saranno presentati anche i libri del sociologo Aldo Bonomi 'Tessiture sociali' e 'Dalla smart city alla smart land', mentre Gian Paolo Roffi parlerà del suo libro 'Romanzo infernale'. Per la musica, concerti con Carlo Maver al bandoneòn, e di Claudio Carboni e Maurizio Geri. A Vidiciatico l'8 e 9 proiezione di 'I magliari', di Francesco Rosi, 'Notte italiana' di Carlo Mazzacurati, 'Ladri di biciclette' e il docufilm 'La paranza della bellezza'. Prevista anche l'11 la performance 'Cuochi musicisti in cucina' con Carboni e Maver ed il coinvolgimento del pubblico.