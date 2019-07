Moto acqua,questura ascolterà poliziotti

(ANSA) - RAVENNA, 31 LUG - La questura di Ravenna ha iniziato le verifiche operative per chiarire quanto avvenuto ieri a Milano Marittima dove il figlio del ministro dell'Interno, Matteo Salvini è salito su una moto d'acqua della Polizia pilotata da un agente per un giro in mare. I diretti interessati verranno ascoltati nelle prossime ore.

Le verifiche, come da prassi, coinvolgeranno il ruolo di tutti i poliziotti eventualmente coinvolti: non solo chi guidava la moto ma anche chi ha interagito con il videomaker del filmato poi pubblicato da Repubblica.it.