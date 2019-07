Italrugby: Castello niente Mondiali

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il centro e capitano delle Zebre Tommaso Castello, 18 presenze in Nazionale, non proseguirà la preparazione ai Mondiali del prossimo settembre.

Il trequarti genovese non riuscirà a completare il processo di recupero per il torneo iridato nei tempi utili a garantirne la disponibilità per i test del prossimo agosto e per il Mondiale giapponese, e continuerà con la franchigia federale il percorso di riabilitazione dalla frattura del perone destro riportata il 9 marzo a Twickenham contro l'Inghilterra per il 6 Nazioni.

"Tutti noi siamo profondamente dispiaciuti per Tommy - è il commento del ct Conor O' Shea -. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo del suo recupero. La sua assenza, sia come giocatore e come persona, si farà sentire". Castello cerca di prenderla con filosofia. "Il rugby ha formato il mio carattere - sottolinea - e non sono abituato ad arrendermi. Ma con meno di due mesi al debutto della Nazionale ai Mondiali devo prendere atto che non potrei dare alla squadra il contributo che vorrei".