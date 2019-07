Torna Bologna Award per sostenibilità

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - Progetti per promuovere un'agricoltura sostenibile, uno stile alimentare sicuro, salutare e a basso impatto ambientale. Da giovedì si aprono le candidature per presentare idee in questi campi e partecipare alla quarta edizione del Bologna Award, il premio internazionale per la sostenibilità agroalimentare promosso dal Caab in collaborazione con Fondazione Fico. Il concorso, a cui è possibile candidarsi fino al 15 settembre, impegna i vincitori a donare il valore del premio, 12mila euro, a iniziative green, incentrate sull'alimentazione e sul futuro. Insieme a Comune di Bologna, Camera di Commercio, Regione Emilia-Romagna e con il supporto della Fao, dall'11 al 16 ottobre dal centro della città a Fico Eataly World verranno organizzati eventi e incontri a cui parteciperanno anche i primi vincitori del Bologna Award 2019, testimonial di buone pratiche.