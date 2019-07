Incendio in un deposito autodemolizioni

(ANSA) - MODENA, 30 LUG - Un incendio la notte scorsa nel deposito di autodemolizioni 'Longagnani' a Modena, in via Giardini a Modena ha distrutto circa trenta carcasse di auto.

Intorno a mezzanotte sul posto sono intervenuti 25 vigili del fuoco con sette mezzi provenienti da tutta la provincia. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto.