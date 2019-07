Calcio: il Parma comincia con la Juve

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Il Parma riceve la Juventus al Tardini, mentre il Bologna sarà in trasferta sul campo della neopromossa Hellas Verona. La Spal riceve l'Atalanta, mentre il Sassuolo sarà impegnato in trasferta col Torino. E' questo il primo turno, in programma il 25 agosto, del prossimo campionato di serie A per le quattro squadre emiliano-romagnole.