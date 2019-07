Scontro tra due auto, morto 57enne

(ANSA) - SAN MAURO PASCOLI (FORLI'-CESENA), 28 LUG - Incidente mortale, nella serata di ieri, a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate. Nello scontro tra due auto lungo Via Cagnona, avvenuto intorno alle 20.15, ha perso la vita un 57enne residente a San Mauro Pascoli: l'uomo è deceduto in ambulanza in seguito a vari traumi riportati. Sotto un pioggia battente diverse auto in fila procedevano lungo Via Cagnona con direzione monte-mare, quando sono state superate a forte velocità da due ventunenni tedeschi a bordo di un'Opel Astra. Dopo avere sorpassato tutta la fila sono andati a sbattere contro una Micra guidata dal 57enne che aveva accanto la moglie.

L'impatto è stato terribile. Per estrarre l'uomo dalle lamiere sono arrivati i Vigili del Fuoco Volontari di Savignano e i Vigili del Fuoco di Cesena, due ambulanze e l'auto medica.

La moglie è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con ferite di media gravità. Illesi i due giovanissimi tedeschi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale dell'Unione del Rubicone.