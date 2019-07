Perseguita la ex fidanzata, arrestato

(ANSA) - PIACENZA, 27 LUG - Un uomo di 33 anni è stato arrestato per stalking dagli agenti della squadra mobile di Piacenza. Non accettando la fine della relazione con la sua fidanzata, ha iniziato la tipica escalation di atti persecutori che, dai pedinamenti e messaggi insistenti sulle chat, è poi culminata in due gravi episodi: l'uomo infatti una notte avrebbe manomesso i freni dell'auto della ragazza, tagliando i fili, la quale fortunatamente se ne è accorta in tempo. Un'altra volta invece non avrebbe esitato a speronare la vettura della donna mentre rientrava a casa. Tutti gli elementi raccolti dalla polizia in questi mesi circa la pericolosità del 33enne, hanno permesso alla procura di ottenere in breve dal gip l'ordinanza di custodia cautelare.