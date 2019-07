Fumo in spiaggia, a Ravenna prime multe

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Prime due multe per chi ha violato l'ordinanza che regola il fumo in spiaggia a Ravenna. Agenti della Polizia locale hanno sanzionato due donne che fumavano senza avere con sé il contenitore in cui gettare il mozzicone della sigaretta. Le bagnanti erano sulla battigia di Lido di Classe e di Lido di Savio. Una è stata multata per 200 euro perché aveva sepolto nella sabbia un altro mozzicone.