Mostra su Garibaldi a San Marino

Inaugura sabato 27 luglio (ore 18) al Museo Pinacoteca San Francesco la mostra 'Chiediamo asilo e un po' di pane. Garibaldi a San Marino', a cura degli Istituti Culturali (Archivio di Stato, Biblioteca di Stato, Musei di Stato). L'esposizione rientra in un progetto sulla valorizzazione della trafila garibaldina in occasione del 170/o anniversario e ripercorre le fasi dello scampo garibaldino attraverso oggetti, immagini, documenti, libri che rimarranno esposti fino al 20 gennaio 2020. Una possibilità di ammirare le testimonianze tangibili di uno dei momenti più celebri del periodo risorgimentale italiano.

Luglio 1849: alla caduta della Repubblica Romana, Giuseppe Garibaldi con la moglie Anita e un cospicuo gruppo di combattenti tenta di raggiungere Venezia per mettersi in salvo.

In questa fuga avventurosa, inseguito dall'esercito austriaco, il 31 luglio Garibaldi entra a San Marino, incontra i Capitani Reggenti e chiede loro "asilo e un po' di pane".