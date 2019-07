Bologna ufficializza l'acquisto di Skov Olsen

Dopo un lungo tira e molla, Andreas Skov Olsen, 19 anni ha detto sì al Bologna. A comunicarlo è il club rossoblù, che ufficializzato l'arrivo dell'attaccante danese: sbarcato sotto le Due Torri a inizio luglio per le visite mediche, aveva poi deciso di prendersi del tempo per riflettere sul futuro, al momento della firma. Il talento di scuola Nordsjaelland ha rotto gli indugi ieri, quando è tornato nuovamente sotto le Due Torri, questa volta per firmare un contratto quinquennale con il Bologna.