Cartoon club premia corto 'Widdershins'

(ANSA) - RIMINI, 23 LUG - E' stato assegnato a 'Widdershins' di Simon P.Biggs (Regno Unito-2018) il Premio Cartoon Club dedicato ai cortometraggi realizzati dai professionisti del cinema d'animazione. La motivazione: "Per l'originalità della scrittura e l'utilizzo di una tecnica 3D per un'estetica steampunk che richiama l'incisione ottocentesca. Il film mostra con ironia come il sentimento ci salvi dall'aridità della tecnologia".

La 35/a edizione del Festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games, che si è conclusa a Rimini, ha registrato oltre 160 mila presenze in 9 giorni, con più di 300 lungometraggi e cortometraggi da 50 Paesi, un centinaio di autori, sceneggiatori e disegnatori di fama internazionale, oltre 2.000 cosplayer (circa 500 i gruppi in gara da tutt'Italia) per la 'Cosplay convention'. "Ottimo riscontro anche per i progetti speciali di questa edizione - commenta Sabrina Zanetti, direttore artistico - come 'Super@bility', dedicato a fumetti e disabilità, e la mostra diffusa 'A me gli occhi'".