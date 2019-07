(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Allerta gialla per temperature elevate in Emilia-Romagna, domani, mentre il disagio bioclimatico per la presenza di un anticiclone di origine africana e alte concentrazioni di ozono sono previsti fino a venerdì. E' quanto emerge da uno nota dell'Arpae. L'allerta è stata emessa dalla Regione Emilia-Romagna ed è valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nel dettaglio la presenza di un'estesa area anticiclonica di origine africana determinerà condizioni di tempo stabile e questo comporta che sia per la giornata di oggi, sia per quella di domani si prevedano temperature massime nelle zone interne di pianura maggiori o uguali a 37 gradi.

Le temperature sono previste in aumento con massime tra 33-34 gradi nel settore costiero e 38 gradi delle pianure interne, dove si potranno avere anche punte di 39 gradi. È invece prevista instabilità nel weekend, cosa che porterà a temporali e rovesci con un abbassamento delle temperature.