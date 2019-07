Tiene l'export in E-R, cresce dell'1%

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - studi e ricerche di Intesa Sanpaolo: il dato fa seguito al +1,3% del 2018, grazie in particolare ai buoni risultati ottenuti dalla meccanica, in progresso del 3,8%.

A trainare l'export sono i mercati maturi (+3,1%), grazie all'aumento delle vendite negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone. Calano, invece, quelli nuovi (-3,1%): a pesare è lo stop verso Turchia, Iran, Russia e Sud Africa, non totalmente compensata dalla crescita in Cina e in Brasile. Per quanto riguarda la meccanica, crescono quasi tutti i distretti: le macchine utensili di Piacenza (+34,2%), l'imballaggio di Bologna (+9,9%), le macchine per il legno di Rimini (+8,1%), i Ciclomotori di Bologna (+4,8%), la meccatronica di Reggio Emilia (+2%), la Food machinery di Parma (+1,8%) e per l'industria ceramica di Modena e Reggio Emilia (+1%).