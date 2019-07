Summer School di Lucca, per valorizzare i patrimoni religiosi

La valorizzazione dei patrimoni monastici dismessi' sarà al centro della Summer School, promossa dall'Università di Bologna, dalla scuola alti studi Imt di Lucca e dal Centro Studi Cherubino Ghirardacci, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in programma nella città Toscana dal 25 luglio al 3 agosto.

Il tema verrà sviluppato attraverso un ricco programma di workshop e seminari. La scelta prende le mosse dal caso di studio rappresentato dall'ex monastero Sant'Agostino delle monache Agostiniane a Vicopelago. I patrimoni immobiliari degli enti religiosi hanno caratteristiche proprie: sono interi cosmi, formati da spazi dati al culto (cappelle e chiese) da saloni e luoghi per attività manuali e manifatturiere, poi giardini e orti, luoghi per gli incontri e la socialità. Nel paesaggio i conventi e i monasteri non sono "punti", ma comparti territoriali. La Summer School costituisce il primo tentativo di riflessione sistematica sul tema del riuso del patrimonio delle comunità religiose ed è pertanto un evento all'attenzione del Pontificio Consiglio della Cultura della Santa Sede.

L'iniziativa di studio si pone l'obiettivo di studiare strategie ripetibili, processi e atteggiamenti progettuali volti alla valorizzazione dei patrimoni. Per raggiungere questi scopi la Summer School adotta come caso di studio l'ex monastero delle monache agostiniane a Vicopelago, messo a disposizione dalla Comunità Agostiniana Corpus Domini di Cento che attualmente lo possiede. L'evento è stato presentato dal sindaco Alessandro Tambellini, dalla vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Lucia Corrieri Puliti, da Maria Luisa Catoni di IMT Lucca, da Luigi Bartolomei dell'Università di Bologna, da Francesca Adragna dell'Ordine degli Architetti di Lucca e da Lauro Dini proprietario dell'ex monastero di S. Benedetto e S.

Scolastica di via della Zecca a Lucca.