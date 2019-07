Musica: a Cesena arriva Peter Doherty

The Libertines, Babyshambles, poi The Puta Madres. L'artista inglese Peter Doherty approda con il suo nuovo progetto artistico in Italia per una data in programma martedì 23 luglio alla rassegna 'Acieloaperto 2019', alla Rocca Malatestiana di Cesena. A fine aprile è uscito l'album d'esordio, anticipato dal singolo 'Who's been having you over'.

Nato nel 2016 durante un tour dei The Libertines nell'America del Sud, il progetto mira a ricercare un sound garage rock caratteristico delle prime avventure musicali di Doherty, mediato però da una maggiore raffinatezza dei suoni derivata dalle numerose esperienze artistiche del frontman.

La band è composta, oltre che da Doherty, dal chitarrista Jack Jones (membro anche dei Trampolene), dalla tastierista Katia DeVidas, dal violinista Miki Beavis, dal bassista Michael 'Miggles' Bontemps e dal batterista Rafa. Dopo Cesena, Doherty proseguirà la tournèe in altri Paesi europei.