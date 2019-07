Guida al 'Viaggio in Alta Valtaro'

(ANSA) - PARMA, 22 LUG - Un 'Viaggio in Alta Valtaro. Terra d'incanto' con una guida di un centinaio di pagine, curata da Giorgio Cannì, che sarà distribuita gratis ai visitatori che si rivolgono agli uffici turistici dei cinque comuni della valle: Borgotaro, Bedonia, Compiano, Albareto e Tornolo.

La guida, presentata alla stampa, illustra un territorio ricco di testimonianze storiche e artistiche, ma anche di tradizioni culturali ed enogastronomiche, dal fondovalle alle cime più alte dell'Appennino parmense. Uno spicchio di Emilia-Romagna al confine con la Lunigiana e le Cinque Terre, ambiente perfetto anche per gli sportivi e gli amanti delle lunghe passeggiate tra boschi e torrenti.

"Un'iniziativa di spessore che esalta l'eccellenza dei luoghi dell'Appennino", commenta l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Il turismo in Appennino nel 2018 ha fatto registrare +8,5% negli arrivi e +12,8% nelle presenze, su un afflusso complessivo di quasi 60 milioni di presenze (+4,7%) e arrivi (+7%) nell'intera regione.