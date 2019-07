Cocco sequestrato, multe per 50mila euro

Circa 250 porzioni di cocco per un totale sono stati sequestratE dalla polizia locale sul litorale ravennate. Sono scattate sanzioni per 48mila euro. L'operazione, nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, ha interessato le località balneari di Lido Adriano, Punta Marina e Lido di Savio riguardando due ambulanti italiani multati per vendita di merce senza autorizzazione, mancata tracciabilità dei prodotti alimentari - che quindi erano potenzialmente dannosi per la salute - e non corretta conservazione degli alimenti peraltro privi di documenti sanitari.