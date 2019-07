Bologna: Sabatini legge Pasolini

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Non di solo calciomercato si occupa Walter Sabatini, che nel giorno della sua presentazione a Bologna, parlando del fascino che la piazza ha sempre esercitato su di lui, citò Pasolini, nato a Bologna e tifoso rossoblù. Citazione che gli è valsa 'l'ingaggio' per uno spettacolo in programma mercoledì, alle 21.30, in piazza Verdi, a Bologna, nell'ambito dei festeggiamenti per il centodecimo anniversario del club, in uno spettacolo condotto da Giorgio Comaschi, che ripercorrerà la storia del Bologna Football club attraverso le penne famose. Walter Sabatini avrà il compito di leggere uno scritto proprio di Pierpaolo Pasolini. L'iniziativa è stata annunciata nel corso della presentazione alla stampa del libro 'Bolognesi in 110 personaggi (+1)'.