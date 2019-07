Scontro scooter-auto, morto un 17enne

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - In sella al suo scooter si è scontrato contro un'auto: l'impatto gli è stato fatale. La vittima è un ragazzo di 17 anni.

E' avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 14, sulla strada che collega Cervia (Ravenna) a Cesena. Quando sono arrivati i soccorsi, del 118 e della polizia stradale di Forlì, per il giovane non c'era più niente da fare.