Secondo caso di Dengue nel Forlivese

Secondo caso di Dengue segnalato in provincia di Forlì. Ad esserne colpito un uomo residente nel comune di Galeata, sull'Appennino forlivese, che al ritorno da un viaggio all'estero ha accusato i sintomi del contagio dal virus trasmesso esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

A darne notizia il sindaco della cittadina, Elisa Deo, che ha precisato come siano già in corso, come previsto dai protocolli per questi casi, gli interventi di disinfestazione su gran parte del territorio comunale.