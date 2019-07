Incendio in palazzina, sette intossicati

Sette persone, tra cui alcuni giovanissimi, sono rimasti intossicati in un incendio scoppiato a metà pomeriggio in una palazzina a Meldola, nel Forlivese. Le fiamme sono scoppiate nell'appartamento dove una ragazzina di 14 anni stava cucinando. Nell'edificio, una casa per vacanze, si è diffuso molto fumo sulla tromba delle scale: per soccorrere le persone rimaste all'interno i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, hanno dovuto utilizzare bombole e autorespiratori. Sono intervenuti anche i carabinieri di Meldola e il 118 per trasportare gli intossicati, tra i 14 e i 45 anni, all'ospedale di Forlì. Nessuno desterebbe preoccupazioni. L'edificio, in via Roma, è stato temporaneamente sgomberato.