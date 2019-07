Inter: Karamoh ceduto al Parma

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - L'Inter ha ufficializzato la cessione di Yann Karamoh, attaccante classe 1998, al Parma. "Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione in definitiva", si legge in una nota del club. L'operazione dovrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 13 milioni di euro. Intanto l'Inter ha reso noto anche di aver ceduto Andrew Gravillon, difensore classe 1998, al Sassuolo in prestito annuale "con opzione per la trasformazione della cessione in definitiva".