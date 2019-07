Alla Virtus Bologna la star Teodosic

(ANSA) - BOLOGNA, 17 LUG - "Sarà una grande stagione, voglio vincere con questa maglia: vedrete, ci toglieremo tante soddisfazioni". Sono le prime parole di Milos Teodosic, il nuovo playmaker serbo della Virtus Segafredo Bologna. Un colpo di mercato che in questi giorni ha scatenato l'entusiasmo della tifoseria bianconera.

"Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa", ha rivelato Teodosic: "Sono arrivato in un grande club, con una storia importante, ma io sono qui per portare la Virtus ancora più in alto". Il giocatore serbo ha anche assicurato di aver "lasciato gli infortuni alle spalle" e di sentirsi bene: "Mi sono allenato per tutta l'estate e sono pronto per partire con la Nazionale".

Decisivo per l'approdo a Bologna, il rapporto con l'allenatore Sale Djordjevic: "La prima volta che ho parlato con lui della Virtus è stato lo scorso febbraio, sono bastate una paio di ore, non avevo bisogno di essere convinto per giocare qui".