Nuoto: Paltrinieri 6/o nella 10 km fondo

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Sesto posto e pass olimpico ottenuto, per Gregorio Paltrinieri, nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di Nuoto in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Il fuoriclasse carpigiano, campione olimpico a Rio 2016 e campione del mondo in carica nei 1500 stile libero, ha strappato la sesta posizione nelle acque del bacino portuale dell'Expo Ocean Park di Yeosu. A vincere la sfida il tedesco Florian Wellbrock, campione d'Europa dei 1500 in vasca, con il tempo di 1h47'55"9 davanti al francese Marc Antoine Olivier, secondo per due decimi e all'altro tedesco Rob Muffels, a 1"5.

Paltrinieri, al traguardo con il tempo di 1h48'01"0 (+5"1) si è aggiudicato la carta olimpica per il Giappone, così come l'altro azzurro Mario Sanzullo, vicecampione uscente della 5 chilometri, giunto nono.