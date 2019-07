Furla mette al bando mohair e lana d'angora

Dopo aver detto addio alle pellicce animali Furla dice stop anche a mohair e lana d'angora. Con la Collezione Cruise 2020, annuncia il polo del lusso bolognese, verranno banditi dalle linee mohair e lana d'angora "orientando la scelta verso altre tipologie di lana provenienti da filiere più consolidate e 'safe'". Dopo l'annuncio, lo scorso anno, del suo impegno a non utilizzare pelliccia animale nelle collezioni a partire dalla stagione Cruise 2019 (in store da novembre 2018), Furla in collaborazione con Lav aderisce anche al programma "Fur Free Retailer", promosso da Fur Free Alliance, network delle principali organizzazioni di tutela degli animali attive in Europa, Cina e Giappone, Nord America e Sud Africa.