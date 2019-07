Mihajlovic: Vucic,sei grande combattente

(ANSA) - BELGRADO, 14 LUG - Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha telefonato oggi a Sinisa Mihajlovic per esprimergli tutto l'appoggio, augurandogli una rapida e piena guarigione dalla leucemia che lo ha colpito. Come riferiscono i media, il presidente gli ha detto di conoscere la sua tempra di grande combattente e che lui non combatte solo per la propria salute e la famiglia, ma anche per l'intera Serbia, che lo ama e lo rispetta. Il presidente si è augurato di poter presto incontrare Mihajlovic.