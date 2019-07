Regionali: Salvini lancia Borgonzoni

(ANSA) - FERRARA, 13 LUG - "Lucia Borgonzoni credo che sia una delle più in gamba che ci siano. Poi ne parleremo con gli altri. Penso che potrebbe fare molto bene". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'incontro in Comune a Ferrara rispondendo a una domanda sull'eventualità di candidare la sottosegretaria alla Cultura alle prossime regionali. E sulla data di voto ha aggiunto: "Mi aspetto che gli emiliani e i romagnoli possano votare il prima possibile".

Il vicepremier spera con ottimismo in una vittoria della Lega: "Lo decidono gli emiliano-romagnoli e i cittadini. Così è accaduto in tutte le regioni che hanno votato: hanno mandato a casa la sinistra e scelto la Lega e il centrodestra. "Se posso fare una richiesta da cittadino al governatore Bonaccini è che fissi la data del voto il prima possibile", "mi sembra rispettoso rivotare a novembre alla scadenza dei cinque anni e non scavallare l'anno nuovo".