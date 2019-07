Realtà virtuale per formazione pompieri

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - Effetti speciali, come quelli usati nei film, e apparecchi per la simulazione virtuale di scenari di incendi o incidenti in cui intervengono le squadre di emergenza. Merolcedì a Bologna, al polo didattico della Direzione regionale dell'Emilia Romagna, i Vigili del fuoco, provenienti dalle diverse province, hanno partecipato a uno stage sull'uso dei dispositivi per ricreare situazioni di pericolo per mettersi alla prova in nuovi percorsi per l'addestramento. Al corso formativo ha preso parte anche il responsabile per l'Italia della FireWare, azienda olandese specializzata nei supporti per l'addestramento e in sistemi virtuali per l'emergency training. I Vigili del fuoco hanno potuto sperimentare la ricostruzione, in uno spazio più limitato, di scenari complessi.