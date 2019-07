Mancini a Mihajlovic, tu troppo forte

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Sei troppo forte: questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel". E' il messaggio rivolto a Sinisa Mihajlovic da Roberto Mancini, ct dell'Italia, che, con il tecnico del Bologna, ha condiviso uno scudetto alla Lazio da giocatore e due all'Inter da tecnico e vice. Mancini rivolge sul proprio profilo Instagram un incoraggiamento - accompagnato da una serie di foto insieme - all'amico, che nel pomeriggio parlerà a Casteldebole per chiarire la sua situazione, dopo le indiscrezioni che lo danno in procinto di lasciare l'incarico per motivi di salute.